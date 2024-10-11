Генштаб: за сутки произошло 146 боев, больше всего на Кураховском направлении

На фронте с начала суток 11 октября состоялось 146 боевых столкновений.﻿﻿ Со ссылкой на сводку Генштаба по состоянию на 22:00 11 октября, сообщает Украинская правда.

"С начала суток произошло 146 боевых столкновений, противник нанес 59 авиационных ударов, в частности, задействовал 88 КАБ, и 602 удара дронами-камикадзе, совершил более 3700 обстрелов позиций наших войск" , - сообщили военные.

На Харьковском направлении российские террористы один раз безуспешно штурмовали позиции украинских подразделений в районе Тихого.

Двадцать один раз враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении вблизи Петропавловки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой, Кучеровки, Синьковки, Кругляковки и Песчаного.

Семь атак врага в настоящее время отражают украинские воины вблизи Грековки, Новомихайловки, Тернов и Заречного на Лиманском направлении.

На Северском направлении враг наступательных действий не проводил, но нанес авиационный удар по Ясногоровке.

На Краматорском направлении завершились неудачей пять попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Калиновки, Часового Яра, Ивановского и Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня 13 раз штурмовали в районе Торецка.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня, в общем, совершил 19 штурмовых и наступательных действий.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 32 боевых столкновения. Террористы, при поддержке авиации, пытались продвинуться в районах Новоселидовки, Максимильяновки, Измайловки, Горняка, Звездного, Курахово, Желанного Второго, Цукурино, Кураховки, Константиновки, Катериновки, Антоновки и Водяного.

На Времовском направлении в течение дня отбито восемь атак вражеских подразделений в районах населенных пунктов Богоявленка, Золотая Нива, Ривнополь, Новоукраинское, идет семь боев в районах Новодаровки, Левадного и Ольговского.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях, противник наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении три вражеских штурма потерпели неудачу.

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своей территории. В настоящее время известно о 16 авиаударах с применением 21 КАБ.