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ТЦК совместно с полицией провели рейды в клубах и ресторанах ряда городов

ТЦК совместно с полицией провели рейды в клубах и ресторанах ряда городов
Фото: Telegram-канал "Киев Новости"

Вечером 11 октября представители ТЦК совместно с полицией провели рейды в клубах и ресторанах Киева, Днепра, Харькова, Хмельницкого и других городов – соответствующие фото и видео публикуют пользователи соцсетей, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит фото и видео из местных Telegram-каналов.

Сообщается, что в столице, кроме рейда после концентра "Океана Эльзы", проверки провели в ресторанах "Goodwine" и "Avalon".

В Харькове представители ТЦК наведались в элитные заведения – "Че бар", "Аргентина", "Лобстер" и другие.

На видео из Харькова видно, что по крайней мене одного мужчину люди в форме ведут под руки и сажают в бус.

Также публикуют подобные видео с проверками из-под клубов в Хмельницком и Днепре.

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Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что возле Дворца спорта в Киеве после концерта "Океана Эльзы" посетителей ждали работники ТЦК и полицейские. У мужчин проверяли документы, некоторых задержала полиция.
  • "Украинская правда" обратилась к правоохранителям, чтобы выяснить причины их задержания.

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