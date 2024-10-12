ТЦК совместно с полицией провели рейды в клубах и ресторанах ряда городов

Вечером 11 октября представители ТЦК совместно с полицией провели рейды в клубах и ресторанах Киева, Днепра, Харькова, Хмельницкого и других городов – соответствующие фото и видео публикуют пользователи соцсетей, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит фото и видео из местных Telegram-каналов.

Сообщается, что в столице, кроме рейда после концентра "Океана Эльзы", проверки провели в ресторанах "Goodwine" и "Avalon".

В Харькове представители ТЦК наведались в элитные заведения – "Че бар", "Аргентина", "Лобстер" и другие.

Увечері 11 жовтня представники ТЦК спільно з поліцією провели рейди у клубах та ресторанах Києва, Дніпра, Харкова, Хмельницького та інших міст. Відео з місцевих Telegram-каналів pic.twitter.com/NDOj2TxXCy — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 11, 2024

На видео из Харькова видно, что по крайней мене одного мужчину люди в форме ведут под руки и сажают в бус.

Представники ТЦК і поліція прийшли з перевірками у клуби та ресторани Києва, Дніпра, Харкова, Хмельницького та інших міст. Відео з місцевих Telegram-каналів pic.twitter.com/qgW83a7Nyq — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 11, 2024

Также публикуют подобные видео с проверками из-под клубов в Хмельницком и Днепре.

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