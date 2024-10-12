ТЦК совместно с полицией провели рейды в клубах и ресторанах ряда городов
Вечером 11 октября представители ТЦК совместно с полицией провели рейды в клубах и ресторанах Киева, Днепра, Харькова, Хмельницкого и других городов – соответствующие фото и видео публикуют пользователи соцсетей, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит фото и видео из местных Telegram-каналов.
Сообщается, что в столице, кроме рейда после концентра "Океана Эльзы", проверки провели в ресторанах "Goodwine" и "Avalon".
В Харькове представители ТЦК наведались в элитные заведения – "Че бар", "Аргентина", "Лобстер" и другие.
На видео из Харькова видно, что по крайней мене одного мужчину люди в форме ведут под руки и сажают в бус.
Также публикуют подобные видео с проверками из-под клубов в Хмельницком и Днепре.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что возле Дворца спорта в Киеве после концерта "Океана Эльзы" посетителей ждали работники ТЦК и полицейские. У мужчин проверяли документы, некоторых задержала полиция.
- "Украинская правда" обратилась к правоохранителям, чтобы выяснить причины их задержания.