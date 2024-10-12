Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Международные резервы Украины уменьшились

Международные резервы Украины на 1 октября 2024 года по предварительным данным составили 38 898,6 млн долларов США. Информация об этом была опубликована на официальном сайте﻿ Национального банка Украины. В сентябре резервы уменьшились на 3 431,9 млн долларов США или 8,11%.

Такая динамика изменения резервов, как утверждают в НБУ, обусловлена валютными интервенциями для покрытия структурного дефицита валюты на рынке и сглаживания курсовых колебаний, а также долговыми выплатами страны в иностранной валюте. Эти операции были частично компенсированы поступлениями от размещения валютных ОВГЗ. В то же время объем международной помощи, поступивший в Украину в сентябре, был одним из наименьших с начала года. Это в очередной раз продемонстрировало свойственную для этого года неритмичность поступления помощи от международных партнеров.

2. «Новая Почта» может начать выплаты пенсий

В Верховной Раде рассматривают возможность выплаты пенсий через отделения «Новой Почты». Уже разработан соответствующий законопроект.

Новая Почта через свою платежную систему NovaPay может стать оператором пенсионных выплат наравне с государственными учреждениями, такими как Укрпочта и Ощадбанк. Широкая сеть отделений Новой почты поможет более оперативной выплате пенсий, особенно в сельской местности.

3. Банки активно меняют процентные ставки по депозитам

Сразу пять банков на уходящей неделе отметились изменением процентных ставок по депозитным вкладам как в национальной, так и в иностранных валютах.

Два банка снизили процентные ставки по депозитам, а три – наоборот, повысили.

Идея Банк повысил процентные ставки по депозитам в гривне на 6, 9 и 12 месяцев:

на 6 месяцев – с 14,75 до 15,25% годовых;

на 9 месяцев – с 15 до 16% годовых;

на 12 месяцев – с 15 до 16,25% годовых.

Универсал Банк повысил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6 и 12 месяцев на 0,50% годовых:

на 3 месяца – с 14,50 до 15% годовых;

на 6 месяцев – с 14,70 до 15,20% годовых;

на 12 месяцев – с 15 до 15,50% годовых.

Радабанк повысил процентную ставку по депозитам в гривне на 3 месяца с 16 до 17% годовых.

Укрэксимбанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3 и 6 месяцев:

на 3 месяца – с 12,35 до 12,05% годовых;

на 6 месяцев – с 11,50 до 11,20% годовых.

Также Укрэксимбанк снизил процентные ставки по депозитам в долларах США на 3,6,9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 1,15 до 0,95% годовых;

на 6 месяцев – с 1,15 до 0,85% годовых;

на 9 и 12 месяцев – с 1,30 до 1,10% годовых.

Таскомбанк снизил процентную ставку по депозитам в долларах США на 12 месяцев с 2,75 до 2,50% годовых.

Также Таскомбанк снизил процентную ставку по депозитам в евро на 12 месяцев с 1,75 до 1,50% годовых.

4. Банки и финансовые компании меняют тарифы по своим картам

Креди Агриколь с 4 ноября 2024 года вносит изменения в Правила комплексного обслуживания физических лиц. В частности, тариф на услугу SMS-информирования для всех карточных счетов составит 35 грн (исключение – пакетные предложения для пенсионно-социальных проектов). Услуга PUSH-информирования останется бесплатной.

Более детально с изменениями можно ознакомиться на официальном сайте﻿ банка.

Компания NovaPay c 11 ноября 2024 года вводит новые тарифы на снятие наличных со своих карт. Без комиссии можно будет снять:

- наложенный платеж;

- другие деньги до 100 тысяч грн в месяц.

Все, что больше этой суммы, можно будет снять с комиссией 0,5%, минимум 10 грн.