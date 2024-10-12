Россия атаковала Украину неизвестными ракетами и "Шахедами": как отработала ПВО
Россия ночью 12 октября атаковала Украину неизвестными ракетами и ударными дронами. Большинство "Шахедов" удалось уничтожить, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Этой ночью враг выпустил из Белгородской области ракеты неустановленного типа, а также 28 дронов-камикадзе (район пусков - Курск, Приморско-Ахтарск).
Атаку отбивали зенитные ракетные войска, подразделения РЭС и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Силы ПВО уничтожили 24 вражеских дрона. ПВО работала в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской областях.
Также еще два беспилотника локационно потеряны в результате активного противодействия РЭБ.
Ночная атака России
В ночь на 12 октября россияне атаковали Николаевскую область. Дрон попал на территорию фермы, там вспыхнул пожар.
Кроме того, оккупанты нанесли ракетный удар по Сумам, а также ударили авиабомбами по Запорожью. В результате авиаудара пострадали три человека, среди них 11-летняя девочка.