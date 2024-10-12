ЦПД: В Курской области продолжаются активные бои, ситуация быстро меняется

В Курской области продолжаются активные бои. Поскольку ситуация быстро меняется, то не стоит делать поспешные выводы, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

"В Курской области продолжаются активные бои. После того, как Силы обороны частично вернули позиции, куда влезли россияне, они начали снова посылать колонны на штурм", - рассказал он.

Военный отметил, что боевые действия на этом участке фронта динамичны, маневры происходят, характерные для лесистой местности.

"Очень большая динамика, поэтому важно не фиксироваться на каких-то выводах как окончательных. Трудные бои, постоянно ситуация меняется, российские военкоры между прочим вообще пытаются тему "засушить", потому что не получается все, как хотелось им", - отметил Коваленко.

Ситуация в Курской области

Украинские военные уже почти два месяца ведут наступление в Курской области. В частности, в середине сентября, ВСУ прорвали новый участок российской границы в Курской области - к западу от подконтрольных территорий в направлении населенного пункта Веселое Глушковского района.

Как отмечают в отчете Института изучения войны, усиленные контратаки россиян, вероятно, призваны вытеснить ВСУ из Курской области. Это планируется сделать до того, как плохие погодные условия осенью и в начале зимы начнут ограничивать маневр на поле боя.

В то же время, по оценкам высокопоставленных американских чиновников, Украина сможет удерживать территорию в Курской области, по крайней мере в течение нескольких месяцев, если не дольше.