В Грузии оштрафовали телеканалы за отказ показать ролик властей с кадрами разрушенных городов Украины

Тбилисский городской суд в пятницу, 11 октября, принял решение оштрафовать телеканалы Formula, Mtavari и TV Pirveli за отказ показывать скандальный ролик партии власти "Грузинская мечта" с кадрами разрушенных Россией украинских городов, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Formula.

Суд Тбилиси принял решение о штрафе в 5000-5500 лари (где-то 1800-2000 долларов) на основании протокола об административном правонарушении Национальной комиссии коммуникаций Грузии, принятом по жалобе "Грузинской мечты".

Протокол ссылался на тот факт, что каналы обязаны в течение последнего месяца перед выборами предоставлять определенное бесплатное время для рекламы всех партий, представленных в парламенте.

Кроме того, решение суда предусматривает, что Formula, Mtavari и TV Pirveli будут обязаны поставить в эфир скандальный предвыборный ролик "Грузинской мечты" – независимо от того, будет ли это обжаловано в апелляционном суде.

В прошлом месяце "Грузинская мечта" в рамках предвыборной агитации изготовила баннеры и видеоролики, где рядом размещены фото нанесенных Россией разрушений в Украине и, на контрасте, – "нормальная жизнь" в Грузии.

Подписи на баннерах призывают избирателей "выбирать мир" и "сказать нет войне".

Министерство иностранных дел Украины осудило и назвало недопустимым использование партией власти Грузии в политической рекламе изображений последствий войны России против Украины.

На грузинскую власть это не подействовало.