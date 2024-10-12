Зеленский сообщил о результатах визитов в Лондон, Париж, Рим и Берлин

Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд переговоров с лидерами европейских стран, сообщает Деловая столица.

Об этом глава государства Владимир Зеленский сообщил в соцсетях.

Оборонные пакеты для защиты, ПВО, инвестиции в производство дронов и другого оружия в Украине – это результаты визита в Лондон, Париж, Рим и Берлин.