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Зеленский сообщил о результатах визитов в Лондон, Париж, Рим и Берлин

Зеленский сообщил о результатах визитов в Лондон, Париж, Рим и Берлин
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд переговоров с лидерами европейских стран, сообщает Деловая столица.

Об этом глава государства Владимир Зеленский сообщил в соцсетях.

Оборонные пакеты для защиты, ПВО, инвестиции в производство дронов и другого оружия в Украине – это результаты визита в Лондон, Париж, Рим и Берлин.

"Представил нашим партнерам детали Плана победы. Теперь будем работать на уровне команд, чтобы сделать наши шаги на фронте и в дипломатии максимально сильными. Наша общая задача — приблизить справедливый мир для Украины и всей Европы", — сообщил президент.

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