Зеленский сообщил о результатах визитов в Лондон, Париж, Рим и Берлин
Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд переговоров с лидерами европейских стран, сообщает Деловая столица.
Об этом глава государства Владимир Зеленский сообщил в соцсетях.
Оборонные пакеты для защиты, ПВО, инвестиции в производство дронов и другого оружия в Украине – это результаты визита в Лондон, Париж, Рим и Берлин.
"Представил нашим партнерам детали Плана победы. Теперь будем работать на уровне команд, чтобы сделать наши шаги на фронте и в дипломатии максимально сильными. Наша общая задача — приблизить справедливый мир для Украины и всей Европы", — сообщил президент.