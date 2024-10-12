Оккупанты шестые сутки ликвидируют пожар на нефтебазе в Феодосии

Режим чрезвычайной ситуации техногенного характера в аннексированной Феодосии из-за пожара на нефтебазе пока не снят, сообщает Деловая столица.

В Феодосии работа по ликвидации пожара на нефтебазе продолжается. Об этом заявил российский "глава города" Игорь Ткаченко.

По его словам, жители, эвакуированные из окрестностей нефтебазы, возвращаются в свои дома. Сегодня началась оценка нанесенного ущерба жителям района Ближних Камышей.

Накануне Ткаченко сообщил о стабилизации ситуации с пожаром на нефтебазе, возникшем после удара Вооруженных сил Украины.

Как сообщалось, нефтебазу в Феодосии атаковали в ночь на 7 октября. Генштаб ВСУ объявил, что нефтебазу используют в том числе "для обеспечения нужд оккупационной армии РФ". Нефтеперевалочный Феодосийский терминал — крупнейший в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов.

В результате удара были повреждены как минимум две цистерны – наполняемостью 10 и 5 тысяч кубометров.