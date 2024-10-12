Ермак: Украина хочет как можно быстрее получить фидбек от партнеров по плану победы

Президент Украины Владимир Зеленский представил свой план победы ключевым западным государствам-партнерам. Теперь Киев хочет как можно быстрее получить от них фидбек, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телемарафона.

"Было бы, мне кажется, не совсем реально, если бы мы мгновенно получили какой-то ответ, потому что нам же ответ нужен очень конкретный, а любая конкретика требует времени. Безусловно, мы ожидаем фидбек как можно скорее, фидбек в виде конкретных шагов" , - сказал Ермак.

Как добавил руководитель ОП, страны-партнеры, которым уже представили план победы, "глубоко в ситуации" и "все понимают".

"План победы - это о создании условий, чтобы действительно мы двигались вперед по окончании войны на условиях, которые были бы приемлемы для, в первую очередь, Украины... Я надеюсь, что следующие шаги со стороны наших партнеров будут лучше показывать их поддержку в отношении этого плана" , - резюмировал он.

План победы Украины

Киев разработал так называемый план победы, предусматривающий ряд шагов со стороны государств-партнеров по обеспечению Украине сильных позиций во время любых переговоров с РФ, в том числе на Саммите мира.

В конце сентября Зеленский представил план победы американскому лидеру Джо Байдену и кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу.

Также ожидалось, что 12 октября на заседании в формате "Рамштайн" украинская сторона представит план победы всем лидерам стран-партнеров. Но из-за урагана в США американский лидер отменил поездку в Германию, а заседание отложили.

Однако Зеленский на этой неделе посетил сразу четыре европейских столицы, а также принял участие в саммите с Балканскими странами. На этих встречах также был представлен план победы.

Находясь в Берлине, президент Украины заявил, что хотел бы завершение войны не позднее 2025 года, а план победы, по его словам, - мост к проведению результативного саммита мира.