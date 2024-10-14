ISW: Российские командиры поощряют казни украинских военнопленных

Аналитики Института изучения войны (ISW) указывают на увеличение казней украинских военнопленных, которым потакают и которые поощряют российские командиры, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет ISW.

Российские войска казнили 9 украинских военнопленных в Курской области на фоне увеличения количества казней украинских военнопленных на всей территории боевых действий.

Украинский проект Deepstate сообщил 13 октября, что российские войска казнили 9 украинских военнопленных возле села Зеленый Шлях Курской области 10 октября.

Как сообщается, украинские операторы беспилотников неожиданно столкнулись с российскими войсками в зоне, которую они, вероятно, восприняли как ближний тыл, и попали под российский огонь.

Украинские операторы беспилотников, имея ограниченный запас боеприпасов, были вынуждены сдаться, и российские войска взяли их в плен.

Данные последствий казни свидетельствуют о том, что российские войска разоружили, выстроили, раздели и расстреляли украинских военнопленных - это четко указывает на предварительный характер казни.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец осудил казнь 13 октября как серьезное нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными и заявил, что направил (МККК) по этому случаю.

Украинская прокуратура также объявила, что начала расследование сообщений о казни девяти украинских военнопленных в Курской области.

"В последнее время ISW наблюдает увеличение количества казней украинских военнопленных российскими войсками по всему театру боевых действий, а российские командиры, вероятно, потворствуют, поощряют или непосредственно отдают приказы о казни украинских военнопленных".

"ISW продолжает отслеживать видеозаписи и сообщения о казнях украинских военнопленных российскими военнослужащими и наблюдает более широкую тенденцию российских злоупотреблений против украинских военнопленных на различных участках фронта, которые, как представляется, допускаются, если не прямо одобряются, отдельными российскими командирами".

Аналитики добавляют, что российские так называемые военные блогеры в основном прославляли казнь украинских военнопленных, подтверждая норму оправдывать и отмечать военные преступления в более широком российском ультранационалистическом сообществе.

"Многие российские блогеры не только оправдывали, но и праздновали казнь российских военнопленных в Курской области, утверждая, что казни были заслуженными или что такие казни - обычный аспект войны".

В то же время, отмечают в обзоре, другие российские блогеры подчеркнуто призвали российских военных увеличить количество казней украинских военнопленных на всем театре боевых действий.

"Многие из этих российских милблогеров имеют очень много подписчиков и связаны с Кремлем, что дает им ощущение власти в установлении и укреплении принятых культурных норм в российском ультранационалистическом сообществе".

"Российские милблогеры часто прославляют российские зверства и жестокость в Украине с начала полномасштабного вторжения, и это прославление подчеркивает более широкую культуру, которая, вероятно, поощряет систематические казни украинских военнопленных".

Ключевые выводы ISW за 13 октября: