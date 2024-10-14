Курс валют НБУ на 14 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 14 октября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 13 октября, понизился до уровня 41.1891 за 1 доллар.

Евро подешевел на 2 коп до 45.0238 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов упал на 6 коп до 53.7909 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 10 коп до 48.0339 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос до уровня 10.4972 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.189 100 EUR Евро 45.023 800 GBP Фунт стерлингов 53.790 900 CHF Швейцарский франк 48.033 900 PLN Польский злотый 10.497 200

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.