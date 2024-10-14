Курс валют НБУ на 14 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 14 октября 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 13 октября, понизился до уровня 41.1891 за 1 доллар.
Евро подешевел на 2 коп до 45.0238 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов упал на 6 коп до 53.7909 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 10 коп до 48.0339 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос до уровня 10.4972 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.189100
|EUR
|Евро
|45.023800
|GBP
|Фунт стерлингов
|53.790900
|CHF
|Швейцарский франк
|48.033900
|PLN
|Польский злотый
|10.497200
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.