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Курс валют НБУ на 14 октября

Курс валют НБУ на 14 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 14 октября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 13 октября, понизился до уровня 41.1891 за 1 доллар.

Евро подешевел на 2 коп до 45.0238 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов упал на 6 коп до 53.7909 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 10 коп до 48.0339 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос до уровня 10.4972 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.189100 --0.0181
EUR Евро 45.023800 --0.0239
GBP Фунт стерлингов 53.790900 --0.0628
CHF Швейцарский франк 48.033900 +0.0963
PLN Польский злотый 10.497200 +0.0337

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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