Оккупанты ударили по Покровску: часть города осталась без газа и света

Российские войска 13 октября нанесли удар по Покровску Донецкой области, ранен мужчина, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Покровской городской военной администрации.

Как отмечается, за прошедшие сутки россияне неоднократно обстреливали город, были попадания в частную застройку нескольких районов.

В 8:50 был обстрел центральной части города, есть разрушения на 3 частных дворах.

Около 11:20 под ударом оказалась южная часть Покровска. Получил ранение в грудь 69-летний мужчина. Также повреждены объекты критической инфраструктуры — котельная и газопровод. Без газоснабжения остаются 165 абонентов.

Кроме того, без света остались потребители села Роза и жители южной и центральной части Покровска.

Как сообщалось, оккупанты ночью нанесли массированный удар по Херсону, попали в почту.