Китай начал военные учения у Тайваня "как предупреждение сепаратистам"

Китайская армия начала новый раунд военных учений вблизи Тайваня 14 октября, заявив, что это предупреждение "сепаратистским действиям сил независимости Тайваня", что вызвало осуждение со стороны Тайбэя и властей США, сообщает Радио Свобода.

Демократически управляемый Тайвань, который Китай рассматривает как свою территорию, был готов к новым военным учениям после прошлогоднего выступления президента Лая Циндэ.

Пекин осудил обращение Лая, в котором говорилось, что Китай не имеет права представлять Тайвань, даже после того, как он предложил Пекину сотрудничать.

Командование китайских войск сообщило, что учения Joint Sword-2024B проводятся в Тайванском проливе и районах к северу, югу и востоку от Тайваня. Командование не уточнило, когда завершатся учения.

Министерство обороны Тайваня назвало обучение провокацией и заявило, что его силы готовы ответить.

В администрации президента США Джо Байден заявили, что следят за учениями. Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер призвал Китай "действовать сдержанно и избегать любых дальнейших действий, которые могут подорвать мир и стабильность в Тайваньском проливе и в более широком регионе".

Пекин не контролирует Тайвань с 1949 года, но считает его неотъемлемой частью своей территории.

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