В Германии предупреждают о росте деятельности российских спецслужб

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер предупредила о растущей опасности от деятельности российской разведки в стране, сообщает Европейская правда.

Ее слова цитирует n-tv.

Как отметила Фезер, в Германии видят, что "режим Путина действует все более агрессивно".

Издание отметило, что депутат от консервативного Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер предупредил об актах насилия в этом контексте.

"Саботаж и целенаправленные убийства являются вероятными", – утверждает он.

Фезер заверила, что немецкие органы безопасности "разворачивают огромные ресурсы, чтобы защитить нашу страну от угроз, связанных с российским шпионажем, актами саботажа и кибератаками".

Эти органы уже доказали свою бдительность, утверждает она.

"Последовательно наносили удары и предотвращали возможные взрывные атаки от имени российского режима в Германии, которые были направлены на нашу военную поддержку Украины", – рассказала она о предыдущих инцидентах.

В то же время Кизеветтер считает, что немецкие службы недостаточно оснащены, чтобы противостоять многочисленным угрозам.

"Наши контрразведывательные возможности почти равны нулю, а санкции для сдерживания применяются лишь наполовину", – отметил он.

Также политик призвал усилить разведывательные службы финансово, кадрово и материально.

Недавно стало известно, что МВД Германии подготовило законопроект, который расширит меры по проверке сотрудников в таких чувствительных областях, как информационные технологии и коммуникации, в правительстве и в критической инфраструктуре из-за опасений относительно шпионажа.

Напомним, европейские разведывательные службы ранее предупреждали о том, что Россия активизировала диверсионные операции.

А Министерство обороны Великобритании предупредило, что российские шпионы могут использовать беспилотники для слежения за британскими военными базами, где проходят подготовку украинские солдаты.