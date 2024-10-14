Евросоюз официально ввел санкции за поставки Ираном ракет РФ

Совет ЕС в понедельник официально утвердил ограничительные меры против семи физических и семи юридических лиц в связи с передачей Ираном баллистических ракет, а также беспилотников России, сообщает Европейская правда.

Перечень подсанкционных лиц охватывает физических и юридических лиц, ответственных за разработку и передачу России БПЛА и ракет и связанных с ними технологий для поддержки захватнической войны РФ против Украины, а также за передачу этого оружия боевым группам и организациям, подрывающим мир и безопасность на Ближнем Востоке.

В санкционный список вошли три иранские авиакомпании, Saha Airlines, Mahan Air и Iran Air, и две фирмы, занимающиеся закупками. Они ответственны за поставки через транснациональные закупочные сети БПЛА иранского производства и связанных с ними компонентов и технологий в Россию.

В перечень также попали две компании, занимающиеся производством топлива, которое используется для запуска ракет и ракетных снарядов.

Кроме того, Совет ЕС решил ввести ограничительные меры против заместителя министра обороны Ирана Сейеда Хамзе Галандари, высокопоставленных чиновников одной из ветвей Корпуса стражей исламской революции (КСИР) "Кудс", Центрального штаба КСИР "Хатам аль-Анбия" и Космического управления аэрокосмических сил КСИР, а также руководителей компаний "Иранская авиастроительная промышленность" (HESA) и "Организация аэрокосмической промышленности" (AIO).

Против этих лиц будет применено замораживание активов и запрет на въезд в Европейский Союз.

Кроме того, запрещается предоставление средств или экономических ресурсов, прямо или косвенно, физическим или юридическим лицам, организациям или органам, включенным в перечень, или в их пользу.

Соответствующие правовые акты были опубликованы в Официальном журнале Европейского Союза.

Европейский Союз ранее несколько раз предостерегал Иран от передачи России баллистических ракет и заявлял, что рассматривает этот шаг как нарушение табу.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи накануне осудил запланированные санкции ЕС. Он сказа