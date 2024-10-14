Украинцам назвали регионы, которые лидируют в рейтинге нелегальных АЗС

Почти четверть всех нелегальных АЗС в Украине работает во Львовской области, по 10% - в Одесской и Ивано-Франковской областях, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в релизе Нефтегазовой ассоциации Украины.

По состоянию на сентябрь 2024 года количество АЗС с признаками незаконной деятельности в Украине снова выросло и достигло 419 объектов.

Лидируют в списке Львовская область с 98 нелегальными станциями (23%), за ней следуют Одесская (42 станции, 10%) и Ивано-Франковская (41 станция, 10%).

"Несмотря на усилия правительства, нелегальные АЗС продолжают работать, подрывая экономику, создавая недобросовестную конкуренцию для легальных участников рынка и представляя угрозу для граждан и окружающей инфраструктуры" , - говорится в сообщении ассоциации.

Напомним:

Малоизвестная фирма "Макс энерго Ресурс" Игоря Супруненко купила на аукционе "Приватбанка" 245 АЗС, которые контролировал ранее Игорь Коломойский.