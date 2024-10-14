Крупнейшая экономика Евросоюза вошла в рецессию – Bloomberg

Экономисты считают, что в третьем квартале ВВП Германии сократился на 0,1%, как и во втором - это означает техническую рецессию.﻿ Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Рецессия определяется как два последовательных квартала сокращения ВВП. Во втором квартале 2024 года экономика Германии сократилась на 0,1%. В третьем квартале экспертами ожидался нулевой рост, но во время последнего опроса консолидированная оценка аналитиков ухудшилась до падения - 0,1%.

В 2023 году Германия была единственной страной "Большой семерки", где зафиксировали падение экономики. Сокращение ВВП два года подряд в Германии за последние три десятилетия фиксировали только раз.

На следующий год консенсус-прогноз предусматривает рост на 0,8% (правительство Германии рассчитывает на 1,1%).

Слабость немецкой экономики в значительной степени объясняется прекращением поставок дешевых энергоресурсов из России, ухудшением спроса на немецкие товары в Китае, проблемами среди автопроизводителей и дефицитом квалифицированной рабочей силы.

Напомним, ВВП Германии сократится на 0,2% по итогам 2024 года.﻿﻿ В августе 2024 года количество заказов на немецких заводах упало на 5,8% по сравнению с предыдущим месяцем, что превзошло ожидания.