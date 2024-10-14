Рада отклонила все постановления, блокировавшие подписание закона о повышении налогов

Верховная Рада отклонила все 13 постановлений, блокировавших подписание законопроекта №11416д об изменениях в налогообложении. Об этом заявил народный депутат из парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк, сообщает Укринформ.

"Парламент отклонил все 13 блокирующих постановлений по налоговому закону" , - говорится в сообщении.

Следующим шагом будет подписание законопроекта №11416д Председателем Верховной Рады, а затем – Президентом Украины.

"Закон вступит в силу со следующего дня после опубликования, поэтому это как минимум завтра-послезавтра" , - отметил нардеп.

Напомним, 10 октября 2024 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №11416д об изменениях в налогообложении. По оценкам Минфина, документ предусматривает увеличение налоговых поступлений в сводный бюджет в 2024 году на 21,6 млрд грн, а в 2025 году – на 141,1 млрд грн.