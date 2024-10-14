Міністр оборони РФ прибув у Пекін на переговори з керівництвом Китаю

Министр обороны России Андрей Белоусов 14 октября прибыл в Пекин с официальным визитом, сообщают российские информационные агентства со ссылкой на Министерство обороны РФ, сообщает Радио Свобода.

По сообщению Белоусов планирует провести переговоры с военным и военно-политическим руководством Китая.

Визит проходит в то время, как китайская армия начала новый раунд военных учений вблизи Тайваня 14 октября, заявив, что это является предупреждением "сепаратистским действиям сил независимости Тайваня", что вызвало осуждение со стороны Тайбэя и властей США.

Китай заявляет, что является нейтральной стороной в войне России против Украины, но критикуют его за отказ осудить Москву из-за ее полномасштабного вторжения в феврале 2022 года и за связи с РФ.

В сентябре во время седьмой встречи высокого уровня в рамках диалога "США-ЕС" стороны подтвердили взаимную обеспокоенность китайской поддержкой войны России против Украины и признали, что постоянная поддержка Китаем российской военно-промышленной базы "позволяет России вести незаконную войну против Украины".

Ранее Китай заявил, что совместно со странами Глобального Юга хочет создать платформу "Друзья мира", которая имеет целью "играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского вопроса".

Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на Генассамблее ООН заявил, что если кто в мире ищет альтернативы любому из пунктов украинской "формулы мира" или пытается игнорировать любой из них, это, вероятно, "означает, что они сами хотят сделать часть того, что делает Путин».

"И когда китайско-бразильский дуэт пытается вырасти в хор голосов – с кем-то в Европе, с кем-то в Африке, говоря что-то альтернативное полному и справедливому миру, возникает вопрос – в чем настоящий интерес? Каждый должен понимать – за счет Украины свою власть не повысишь. Мир уже прошел через колониальные войны и заговоры больших государств за счет меньших. Каждая страна - включая Китай, Бразилию, страны Европы, Африки, Ближнего Востока - все понимают, почему это должно остаться в прошлом" , - сказал он 25 сентября.

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