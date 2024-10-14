В Виннице начался отопительный сезон: когда начнут подавать тепло в дома

В Виннице сегодня, 14 октября, начали подавать тепло в больницы, сады и школы. В скором времени обещают включить отопление и в многоквартирных домах, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал Винницкого городского головы Сергея Моргунова.

Винницкий городской голова заявляет, что 14 октября начали подавать тепло в учреждения социального назначения – в больницы, садики, школы. Он отмечает, что руководство этих учреждений может обращаться к власти для подключения отопления. Это позволит обеспечить комфортные условия для детей, пациентов и работников этих заведений.

Сергей Моргунов также отмечает, что в скором времени начнут подавать тепло и в многоквартирные дома. Согласно нормативам для этого в течение трех суток среднесуточная температура воздуха не должна превышать +8°С.

Когда будут включать отопление в разных регионах Украины

РБК-Украина ранее рассказывала,когда начнется отопительный сезон в разных регионах страны. В большинстве регионов заявляют, что отопление будет включено после того, как средняя температура воздуха в течение трех суток подряд не будет повышаться выше +8°C.

Так, по словам главы Житомирской ОГА Виталия Бунечко, централизованное теплоснабжение планируют начать с 1 ноября. Все коммунальные предприятия заключили договоры с поставщиками газа, а подготовительные работы завершены. Социальная инфраструктура области обеспечена генераторами на 94%, а 4 больницы уже используют солнечную энергию. Житомирский городской совет решил начать отопительный сезон в городе с 16 октября, поскольку среднесуточная температура ожидается ниже 8°C.

Киев начнет отопительный сезон для больниц, школ, детских садов и других социальных учреждений с 14 октября. По словам мэра Виталия Кличко, подключение тепла будет происходить по индивидуальным заявкам руководителей заведений. Жилые дома подключат к отоплению, если среднесуточная температура снизится до +8°C и будет держаться три дня подряд. Также будут учитываться тенденция к похолоданию и рациональному использованию энергоресурсов.

В Чернигове отопительный сезон планируется начать 15 октября. По словам исполняющего обязанности городского головы Александра Ломако, все необходимые подготовительные работы завершены, тепловые пункты обеспечены альтернативными источниками энергии. Подключение отопления начнется в соответствии с прогнозом погоды, если не будет изменений в температурном режиме.

Напомним, во время войны в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление. По закону тарифы на газ для населения не могут быть выше, чем в феврале 2022 года. Государственная компания "Нафтогаз Украины" поставляет газ 12,4 млн. потребителям по цене 7,96 грн за кубометр.

Мораторий продлится до 2024 года, однако Национальный банк прогнозирует постепенную корректировку тарифов с 2025 года. Между тем, тарифы на другие коммунальные услуги, в частности электроэнергию, выросли на 63,6% за последний год.