Трамп догоняет Харрис в нескольких национальных опросах

За 23 дня до выборов кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп догоняет в соцопросах своего конкурента от Демократической партии Камалу Харрис. Об этом пишет Axios, сообщает Укринформ.

Согласно опросу ABC/Ipsos, проведенному среди вероятных избирателей, Харрис лидирует с 50% против 48% у Трампа.

Еще в прошлом месяце Харрис опережала Трампа на шесть процентных пунктов в этом опросе.

Другой соцопрос среди вероятных избирателей от CBS/YouGov показал, что действующая вице-президент США имеет 51% против 48% у Трампа.

В сентябре эта разница составляла 4% в пользу Харрис.

Опрос, проведенный американским телеканалом NBC, среди зарегистрированных избирателей показал "ничью" - 48% (за Харрис) против 48% (за Трампа).

В прошлом месяце Харрис лидировала с 49% против 44% у Трампа.

Отмечается, что национальные опросы могут отражать состояние гонки, но они не показывают, кто выиграет коллегию избирателей в США.

Как сообщалось, выборы президента США пройдут во вторник, 5 ноября. Для победы одному из кандидатов необходимы не менее 270 из 538 голосов коллегии выборщиков.