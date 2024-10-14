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Минфин эвакуируют из-за сообщения о минировании - источник

Минфин эвакуируют из-за сообщения о минировании - источник
Фото: Avaness

Здание Министерства финансов Украины эвакуируют из-за сообщения о минировании, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил собеседник ЭП в Минфине.

"В связи с получением сообщения о минировании просим покинуть здание Министерства финансов для проведения соответствующих мероприятий реагирования", - говорится в сообщении.

Ранее, украинские СМИ сообщили, что в ряде областей Украины сообщают о массовых минированиях зданий. Речь идет об учебных заведениях, городских советах, министерствах и не только.

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