Минфин эвакуируют из-за сообщения о минировании - источник
Здание Министерства финансов Украины эвакуируют из-за сообщения о минировании, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщил собеседник ЭП в Минфине.
"В связи с получением сообщения о минировании просим покинуть здание Министерства финансов для проведения соответствующих мероприятий реагирования", - говорится в сообщении.
Ранее, украинские СМИ сообщили, что в ряде областей Украины сообщают о массовых минированиях зданий. Речь идет об учебных заведениях, городских советах, министерствах и не только.