Минфин эвакуируют из-за сообщения о минировании - источник

Здание Министерства финансов Украины эвакуируют из-за сообщения о минировании, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил собеседник ЭП в Минфине.

"В связи с получением сообщения о минировании просим покинуть здание Министерства финансов для проведения соответствующих мероприятий реагирования" , - говорится в сообщении.

Ранее, украинские СМИ сообщили, что в ряде областей Украины сообщают о массовых минированиях зданий. Речь идет об учебных заведениях, городских советах, министерствах и не только.