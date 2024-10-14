Экс-нардепа Ляшко назначили комбатом в одну из бригад, в ВСУ отреагировали

Командиром батальона беспилотных систем управления отдельной механизированной бригады назначили бывшего народного депутата Олега Ляшко.Со ссылкой на соцсети командира подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Дениса Ярославского, сообщает Цензор.НЕТ.

Военный выразил обеспокоенность относительно того, что происходит в рядах ВСУ.

"Как вам такое продвижение по службе - лейтенант Ляшко О.В. (нужно отдать ему должное, иногда приезжал на КСП и тусовался для отчетности) назначен командиром батальона в одну из бригад" , - отметил он.

Ярославский также опубликовал фото выписки из соответствующего приказа.

В частности, в документе отмечается, что он был выдан 11 октября 2024 года. Подписал его командир армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ.