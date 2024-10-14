Корабли Китая зашли в "закрытую акваторию", Тайвань отреагировал

Несколько кораблей морской полиции КНР прошли через закрытую для судоходства акваторию в районе архипелага Мацзу. На это отреагировала береговая охрана Тайваня.﻿ Со ссылкой на Focus Taiwan, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По данным СМИ, четыре китайских корабля береговой охраны вошли в контролируемые Тайванем "ограниченные воды" у островов Мацу. Это произошло после того, как Народно-освободительная армия Китая объявила о начале учений "Общий меч-2024B" вокруг Тайваня.

Береговая охрана Тайваня заявила, что обнаружила два корабля береговой охраны Китая к западу от острова Нанган и еще два севернее острова Дуньин. После этого китайские корабли вошли в запрещенные воды у Мацу. Поэтому Тайвань отправил в ответ четыре патрульных судна, чтобы отслеживать и преследовать нарушителей.

Отмечается, что в этом году это уже 44 случай, когда Китай нарушает контролируемые Тайванем воды у его отдаленных островов. В этой связи Тайвань создал специальную группу для реагирования на "аномальные" действия китайской береговой охраны.

Как заявлял представитель службы безопасности Тайваня, Китай практикует блокировку портов острова и международных судоходных путей, а также отпор возможного прибытия иностранных войск.

13 октября Тайвань сообщил, что китайская авианосная группа плывет на юг через канал Баши. В мае Китай проводил обучение "Joint Sword-2024A" вокруг Тайваня после инаугурации Лая, назвав их "наказанием" за сепаратистские заявления.

Также сообщалось, что в конце сентября Тайвань объявил полную боеготовность из-за запуска Китаем баллистических ракет.