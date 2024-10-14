Флот РФ потерял возможность влиять на боевые действия в Украине - Плетенчук

Российский флот уже не может влиять на ход боевых действий в Украине. Россияне не могут справиться с теми единицами, которые остались в Черном море. Об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, сообщает Левый берег.

"Более профессионально на этот вопрос могут ответить коллеги из разведки. Я могу отметить, что какой бы там ни была степень готовности и количество единиц - повлиять на ход боевых действий на нашем театре это фактически не может. Даже несмотря на то, что некоторые единицы (россияне) могли бы перебросить внутренними водами, они этого делать не будут, потому что не могут справиться даже с теми единицами, которые у них остаются в Черном море (Черноморский флот), который фактически парализован в азово-черноморском регионе" , - говорит представитель ВМС.

Плетенчук добавляет, что в акватории Средиземноморья россияне так же остаются заблокированными. Слабость российского флота подтверждают реальные боевые действия в Украине.

По словам Плетенчука, Россия считает себя "мощным морским государством", однако она все равно технологически отстает от стран НАТО.

Впервые за последние два года Россия провела в сентябре обширные морские учения "Океан-2024", но не в Черном море. Кремль опасается украинских ударов.