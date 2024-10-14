Посольство Украины в Австрии снова "заминировали"

Посольство Украины в Австрии получило уведомление о возможном минировании здания. Это уже второе сообщение за последние 30 дней. Со ссылкой на посольство Украины в Республике Австрия, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Как рассказали в консульстве, 14 октября работники получили уведомление о возможном минировании здания.

"Для обеспечения безопасности посетителей было принято решение временно приостановить консульское обслуживание, осуществить проверку помещений и оценку потенциальных угроз совместно с австрийской полицией" , - говорится в сообщении.

Напомним, что предварительное уведомление посольство получило в пятницу, 27 сентября. Поэтому временно прекращено консульское обслуживание.

Стоит также отметить, что сегодня в Украине была зафиксирована волна сообщений о минировании - они затронули министерства, учебные заведения, городские советы и не только.