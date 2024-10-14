Британия ввела санкции против Ирана из-за ракетной атаки на Израиль

Великобритания в понедельник, 14 октября, объявила о санкциях против иранских физических и юридических лиц, связанных с ракетной программой, в связи с атакой Ирана против Израиля в начале месяца. Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства, сообщает Европейская правда.

Новые санкции Британии направлены против семи высокопоставленных чиновников иранской армии, военно-воздушных сил и двух организаций, связанных с разработкой баллистических и крылатых ракет.

Это, в частности, главнокомандующий Вооруженных сил Ирана Абдолрахим Мусави, командующий Военно-воздушных сил Ирана Хамид Вахеди и командующий разведывательным управлением Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Каземи.

Также под британские ограничения попало Иранское космическое агентство.

Последние санкции являются частью ответа на атаку Ирана 1 октября, когда он запустил около 200 баллистических ракет в сторону Израиля в ответ на убийство лидеров поддерживаемых Тегераном боевиков в Ливане.

После Белый дом заявил, что Тегеран столкнется с серьезными последствиями из-за масштабной ракетной атаки на Израиль, а на прошлой неделе ввел блокирующие санкции против нефтяного и нефтехимического секторов Ирана.

Параллельно ЕС объявил о новых санкциях против Ирана из-за поставок им баллистических ракет России для использования в войне против Украины.