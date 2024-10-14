МИД Украины опровергло информацию о поставках дронов в Мали

Украина решительно отвергает обвинения, распространившие некоторые международные СМИ, в якобы причастности государства к поставке БПЛА повстанцам в Мали. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины, сообщает Левый берег.

"Мы также категорически отрицаем все обвинения, которые периодически раздаются из уст высокопоставленных должностных лиц Республики Мали и Республики Нигер, в якобы причастности Украины к "сотрудничеству с террористами", "поставке террористам вооружения и предоставления им информации", "поддержке Украиной террористической коалиции" , - говорится в заявлении.

В МИД призвали "прекратить распространение ложной информации, повторяющей лживые нарративы пропаганды государства-агрессора России, направленные на дискредитацию нашего государства и оправдание непровоцированной, неоправданной и незаконной войны РФ против Украины".

"Оставляем за собой право защищать честь, достоинство и законные интересы Украины всеми имеющимися политико-дипломатическими средствами" , - заявили в ведомстве.

В МИД напомнили, что в заявлениях от 5 и 8 августа 2024 года МИД Украины уже предоставило опровержение таких обвинений и выразило сожаление по поводу решения Мали и Нигера разорвать дипломатические отношения с Украиной.

"В этом контексте отвергаем также все обвинения в адрес Украины в якобы причастности нашего государства к попаданию в регион Сахеля вооружения и военной техники, поставляемой Украине ее союзниками для противодействия продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации" , — говорится в комментарии.

В ведомстве также отметили, что за более чем два с половиной года российского вторжения западные партнеры не выявили ни одного случая нецелевого использования предоставленного Украине вооружения и военной техники.