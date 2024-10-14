Боррель заявил, что миссию ЕС по обучению бойцов ВСУ продлят на два года

Министры иностранных дел государств – членов Европейского Союза в понедельник, 14 октября, обсудили продление Тренировочной миссии ЕС (EUMAM), которая обеспечивает подготовку украинских военных, сообщает Европейская правда.

Об этом на пресс-конференции по итогам заседания объявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

По словам Борреля, сейчас Вооруженные Силы Украины "находятся под большим давлением по всей линии фронта", которое стало больше, чем до начала лета.

"Мы должны предоставлять украинским Вооруженным Силам больше возможностей и наращивать нашу Тренировочную миссию. Мы продолжим мандат Миссии EUMAM на следующие два года" , – объявил он, добавив, что надеется на консенсус относительно этого решения в Совете ЕС.

Также топ-дипломат ЕС затронул тему блокирования средств Европейского фонда мира, которые идут на компенсации государствам-членам предоставленной Украине военной помощи.

По словам Борреля, "мы почти достигли" разблокировки, но объявить о конкретном решении он не смог. В то же время он пообещал, что после принятия необходимого решения посетит Украину, и это произойдет до завершения его мандата.

Напомним, миссия EUMAM была создана в октябре 2022 года для помощи в подготовке украинских военнослужащих. В рамках EUMAM учения проходят преимущественно на территории Польши и Германии.

Ранее Боррель говорил, что в ЕС не поддержали деятельность миссии EUMAM на территории Украины, но договорились осуществлять подготовку максимально близко к украинским границам, чтобы сделать ее более эффективной.