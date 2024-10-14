Зеленский на этой неделе представит план победы на саммите ЕС - Боррель

Президент Владимир Зеленский представит план победы Украины на заседании Европейского совета. Об этом заявил высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель во время пресс-конференции после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге, сообщает Европейская правда.

На заседании также присутствовал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Боррель отметил, что Сибига рассказал о ситуации на поле боя, а также прокомментировал некоторые элементы плана победы.

По словам главы дипломатии ЕС, Владимир Зеленский представит план на следующем заседании Европейского совета. Оно должно состояться 17−18 октября.

Боррель отметил, что на заседании также обсудили продвижение Формулы мира.

«Мы говорили о Формуле мира, о военной поддержке, потому что мы считаем, что мир нельзя путать с капитуляцией» , — отметил высокий представитель ЕС.

Ранее 14 октября советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко заявил, что Зеленский 16 октября выступит в Верховной Раде, где, вероятно, представит план победы Украины.