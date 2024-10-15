Израиль заявил, что нанес более 200 ударов по Ливану и Сектору Газа

Армия обороны Израиля сообщает, что продолжает "целенаправленные оперативные действия" против террористической инфраструктуры Хезболлы на юге Ливана и в Секторе Газа – за минувшие сутки нанесла более 230 ударов по различным объектам противников, сообщает Украинская правда.

"Подразделения ЦАХАЛа ликвидировали десятки террористов в ближнем бою и в результате ударов ЦАХАЛа, уничтожили террористическую инфраструктуру Хезболлы и обнаружили большое количество оружия и снаряжения, включая винтовки, каски, средства связи, боеприпасы и прочее.

Во время одного из ударов войска обнаружили нескольких террористов, которые входили в здание в этом районе. Вскоре после идентификации нанесли удар по объекту и ликвидировали террористов" , – говорится в сообщении.

Сообщается, что ЦАХАЛ за минувшие сутки ударил по более чем 200 объектам Хезболлы на юге Ливана и в глубине страны – в частности, по террористическим ячейкам, противотанковым ракетным постам и пусковым установкам ракет класса "земля-земля".

Также отмечают, что ЦАХАЛ продолжает оперативную деятельность в районе Джабалии и за минувшие сутки ликвидировал "десятки террористов".

"Войска ликвидировали террористическую ячейку, которая выпустила в их сторону противотанковые ракеты. Кроме того, войска идентифицировали нескольких вооруженных террористов, которые представляли для них угрозу. После идентификации и по указанию сухопутных войск ЦАХАЛ нанес удар по террористам и ликвидировал их" , – сообщает пресс-служба.

Кроме того, Армия обороны Израиля говорит, что продолжает оперативные действия в центральной и южной частях Сектора Газы и за минувшие сутки ликвидировала несколько террористов, уничтожила террористическую инфраструктуру, обнаружила и демонтировала пусковую установку ХАМАС.