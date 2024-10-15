Силы обороны обезвредили еще 1 210 захватчиков и 44 бронемашины

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки отминусовали 1 210 оккупантов, 13 танков, 44 ББМ и 9 артсистем, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 15.10.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 671 400 (+1 210) человек,

танков – 8 988 (+13) ед,

боевых бронированных машин – 17 939 (+44) ед,

артиллерийских систем – 19 430 (+9) ед,

РСЗО – 1 231 (+0) ед,

средств ПВО – 978 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 17 019 (+10),

крылатых ракет – 2 620 (+1) ед,

кораблей/катеров – 28 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 26 654 (+32) ед,

специальной техники – 3 441 (+4) ед.

Данные уточняются.