Ночью россияне ударили ракетами и "Шахедами": как отработала ПВО

В ночь на 15 октября русские войска ударили по Украине ракетами разных типов и беспилотниками типа Shahed. Силы ПВО сбили 12 "Шахедов", четыре – локационно потеряны. В то же время, один "Шахед" еще находится в воздухе.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В целом россияне запустили по Николаевщине семь зенитных управляемых ракет С-300/400 из оккупированного Крыма, две управляемые авиационные ракеты Х-59 по Черниговщине и Сумщине из воздушного пространства Курской области, также 17 ударных беспилотников (районы пусков: Курск, Приморско- Ахтарск, РФ).

"В результате противовоздушного боя сбиты 12 вражеских БпЛА в Николаевской, Киевской, Одесской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской и Черкасской областях. Четыре российских беспилотника локационно потеряны, предположительно в результате активного противодействия РЭБ. Еще один БпЛА – в воздухе. Боевая работа продолжается!" , – говорится в сообщении.

К отражению нападения привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.