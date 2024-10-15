ВМС ВСУ: Россия увеличила количество носителей "Калибров" в Черном море

По состоянию на 06:00, 15 октября РФ увеличила количество кораблей в Черном море. Военные зафиксировали 3 судна, 2 из которых являются ракетоносителями с возможным общим залпом "Калибров" до 8 ракет, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит утренний отчет Военно-морских сил ВСУ.

Также в акватории Азовского моря сегодня, как и в предыдущие дни, никаких кораблей нет. В то же время в Средиземном море замечены 3 судна, 2 из которых являются носителями крылатых ракет типа "Калибр" общим залпом до 12 ракет.

По данным ВМС, за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю - 5 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Азовскому морю - 5 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

Военные отметили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Напомним, вчера спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона заявил, что российский флот фактически больше не может влиять на ход боевых действий в Украине.

Также в начале октября он сказал, что штормы, которые начинаются в осенний сезон, создают значительные препятствия для выхода ракетоносителей в открытое море.