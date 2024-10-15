На передовой за сутки 198 боев, больше всего боев на трех направлениях – Генштаб

За прошедшие сутки по всей линии фронта зафиксировано 198 боевых столкновений. Больше всего боев было на Кураховском (50 атак), Покровском (40) и Лиманском направлениях (37).

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 15 октября.

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, применив одну ракету, 44 авиационных удара, задействовав 78 КАБов. Кроме этого, совершил 3059 обстрелов, 123 из них – из РСЗО.

Российский агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Ревякино, Строительное, Сосновка, Гарбузы, Ковшаровка, Новоосиново, Гороховатка, Закитное, Северск, Торецк, Петровка, Михайловка, Ильинка, Новодаровка, Курахово, Берестки, Зеленое Поле, Шахтерское, Малая Токмачка, Щербаки, Казацкое.

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли четыре удара по скоплениям живой силы противника, поражены три пункта управления и одно инженерное сооружение оккупантов.

На Харьковском направлении произошло две вражеские атаки в районе Тихого.

По уточненной информации на Купянском направлении, за сутки оккупанты совершили 26 атак. Силы обороны остановили все штурмовые действия противника в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Кругляковки, Колесниковки, Голубовки, Петропавловки, Первомайского, Лозового и Вишневого.

На Лиманском направлении наши войска отразили 37 атак захватчиков вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Новолюбовка, Грековка, Невское, Терны, Ямполевка, Торское и Заречное. Основные усилия враг направлял в сторону Невского, где провел еще восемь атак.

На Северском направлении Силами обороны Украины отражены три штурма вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении враг четырежды пытался прорвать оборону в районах Орехово-Василовки и Дилиевки.

Недалеко от Щербиновки на Торецком направлении враг совершил три атаки.

Наши защитники отбили 40 вражеских штурмов разной интенсивности на Покровском направлении, в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Лисовка, Селидово, Гродовка, Новотроицкое и Новопавловка.

Вражеские атаки на Кураховском направлении Силы обороны отразили в районах населенных пунктов Измайловка, Горняк, Звездное, Кураховка, Цукурино, Новодмитровка, Новоселидовка, Антоновка, Константиновка, Екатериновка, Георгиевки и Водяного, где оккупанты пытались 50 раз пытаться. Наиболее активно враг действовал возле Георгиевки, Новодмитровки и Антоновки.

На Времевском направлении нашими защитниками отбиты три атаки оккупантов в районе Богоявленки.

На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения неподалеку от Малой Токмачки и Новоданиловки.

Восемь атак оккупантов не имели успеха на Приднепровском направлении.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

В Курской области за минувшие сутки авиация врага нанесла 12 авиаударов, сбросив при этом 16 управляемых авиабомб по территории РФ.