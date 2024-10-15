В Пентагоне отреагировали на масштабные военные учения Китая вблизи Тайваня

В Пентагоне назвали учения армии Китая вблизи Тайваня безответственной, непропорциональной и дестабилизирующей военной операцией давления, сообщает Европейская правда.

Об этом заявили в Пентагоне, реагируя на военные учения JJoint Sword-2024B.

Отмечается, что для президента Тайваня существует давняя традиция выступать с заявлениями, приуроченными к Национальному празднику 10/10 и обычно это не вызвало особой реакции со стороны Китая.

"В то же время, КНР выбрала эту возможность для провокационных военных действий", – отметил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Он акцентировал, что сдерживание остается сильным в Индо-Тихоокеанском регионе, а Министерство обороны США по-прежнему уверено в своей текущей силовой позиции и операциях в регионе.

"Мы продолжим работать с союзниками и партнерами для продвижения нашего общего видения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, несмотря на дестабилизирующее поведение КНР", – подчеркнул Райдер.

Представитель Пентагона также подчеркнул, что весь мир заинтересован в мире и стабильности в Тайваньском проливе.

Как известно, Китай начал новый раунд военных учений вблизи Тайваня, заявив, что это предупреждение "сепаратистским действиям сил, выступающих за независимость Тайваня".

Напомним, летом Военно-морские силы США и Франции проводили совместные военные учения в Филиппинском море в поддержку свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Кроме того, Филиппины и Германия обязались подписать соглашение об оборонном сотрудничестве в этом году, пообещав отстаивать международный порядок в Индо-Тихоокеанском регионе.

Также в августе стало известно, что НАТО усиливает свое присутствие в западной части Тихого океана, отправляя военные корабли в новые места для противодействия Китаю.