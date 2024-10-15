Трамп раскритиковал канал Fox News из-за запланированного интервью с Харрис

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в понедельник раскритиковал телеканал Fox News после того, как тот объявил об интервью у оппонентки Трампа на выборах Камалы Харрис. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social, сообщает Европейская правда.

Трамп отметил, что ведущий Fox News Брет Байер, который возьмет интервью у Харрис в среду, слишком мягкий по отношению к левым силам.

В отдельном посте Трамп подчеркнул, что пресс-секретарь Харрис Ян Самс "фактически владеет" телеканалом. Трамп также раскритиковал нескольких сотрудников Fox News.

"Лживая Камала Харрис мудро выбрала Брета Байера из FoxNews для столь необходимого интервью, потому что он считается "справедливым и сбалансированным", хотя часто очень мягким с теми, кто находится в коктейльной тусовке левых" , – написал Трамп, добавив, что предпочел бы, чтобы у нее взял интервью "более жесткий журналист".

В другом посте Трамп написал, что Fox News "полностью сбился с пути".

Он также намекнул, что больше не будет выходить в эфир этого канала, потому что "все это в среднем превращается в ничто".

Трамп регулярно появляется на Fox News. В прошлом месяце он дал интервью программе Fox&Friends, а на этой неделе должен принять участие в мероприятии, организованном Fox News, где будет отвечать на вопросы женской аудитории.

Напомним, Трамп отказывается от повторных дебатов с Камалой Харрис в оставшиеся недели до президентских выборов 5 ноября.

Он аргументирует свой отказ тем, что "выиграл" предыдущие два раунда дебатов – против Байдена и Харрис, а его напарник по кампании Джей Ди Вэнс "легко победил" Тима Уолза.