Последние часы Медведчука продали на аукционе за 285 000 грн – АРМА

Последние часы Медведчука "Dolce & Gabbana" продали за 285 000 гривен. Об этом сообщает глава АРМА Елена Дума, сообщает Левый берег.

"Последние часы Медведчука ушли с молотка! Завершился аукцион на наручные часы Dolce & Gabbana, принадлежавшие госпредателю" , - написала она.

За лот соревновались 4 участника.

Часы продали за 285 000 грн. Уже реализовано все 20 часов из коллекции Медведчука.

Общая сумма от продажи коллекции составляет более 7 млн. грн.

Арма успешно реализовала всю коллекцию часов Медведчука. Средства от продаж пойдут на Силы обороны Украины – закупку военных облигаций.

Напомним, в начале сентября на аукцион выставили 20 дорогостоящих часов Медведчука. Их продавали через "Прозорро.Продажи".

В первый день аукциона было реализовано восемь часов из арестованной коллекции экс-нардепа Виктора Медведчука на общую сумму почти 3,6 млн гривен.