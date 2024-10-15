Большинство украинцев за одну Православную церковь – опрос

В Украине продолжают существовать две большие православные церкви. Украинцы хотели бы их объединение во главе с предстоятелем ВЦУ митрополитом Епифанием, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят данные опроса КМИС.

По данным опроса, больше всего украинцев – 70% – считают себя православными. Среди них больше всего – 56% среди всех респондентов – относят себя к Православной церкви Украины (ВТО), что составляет 81% среди всех православных жителей Украины.

Еще 7% относят себя к Православной церкви без конкретизации и 6% - к Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Далее следуют атеисты (12%) и те, кто относят себя к УКГЦ (7%). Остальные варианты выбирали не более 3% респондентов.

Одна церковь

Большинство украинцев (61%) поддерживают идею, чтобы в Украине была только одна Православная церковь. Не поддерживают - 16%, а для еще 20% этот вопрос равнодушен.

Среди возможных вариантов объединения наибольшей поддержкой пользуется подход, когда иерархи и простые священники УПЦ МП присоединяются к ВТО и становятся ее частью. Всего 71% респондентов определились со своим мнением по этому вопросу. Среди них большинство – 78% – поддержали в целом такой подход (в пересчете ко всему населению это 55%).

Большинство респондентов считают, что такое присоединение возможно только для иерархов и простых священников УПЦ МП, не запятнавших себя связями с Россией. Этот вариант поддерживают 47% всех респондентов и 66% среди тех, кто определился с мнением по этому вопросу.

Вариант, когда просто все иерархи и священники УПЦ МП присоединяются к ПЦУ и становятся ее частью, поддержали 8% среди всех респондентов и 11% среди определившихся.

Глава церкви

На вопрос, кто из иерархов лучше отвечает должности главы единой Православной церкви, однозначное лидерство сохраняет Епифаний – 50% среди всех респондентов хотели бы видеть его во главе единой Православной Церкви (76% среди определившихся со своим мнением).

Далее следуют такие варианты, как другой иерарх из Украины (8% среди всех респондентов и 12% среди определившихся), Онуфрий (соответственно, 6% и 9%) и другой иерарх из-за границ Украины (2% и 3% ). Треть респондентов ответили, что у них нет сложившейся позиции или что им безразлично.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос в течение 20 сентября - 3 октября 2024 среди 2004 респондентов. В выборку не включались жители территорий, временно не контролируемые властями Украины.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в конце 2023 года большинство опрошенных в Украине идентифицировали себя с православием (61%). После начала полномасштабной войны России в Украине существенно меньше стало относящих себя к верным УПЦ Московского патриархата (с 13% в 2021 году до 6% в 2023 году).