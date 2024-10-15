В Днепре и части области исчезло водоснабжение: что произошло

В Днепре и части Днепропетровской области во вторник, 15 октября, частично исчезло водоснабжение. Причиной стали ремонтные работы, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука в Telegram.

Сегодня на Аульском водоводе проводятся ремонтные работы. В связи с этим возможны временные перебои с водоснабжением. В частности, в населенных пунктах Каменское и Верхнеднепровск.

Он также предупредил о перебоях с водой в части Днепра.

"Прошу вас заранее позаботиться о запасе питьевой воды. Все соответствующие специалисты работают над устранением неполадок" , - отметил Лукашук.

По словам главы Днепропетровского облсовета, поставки воды возобновят до конца дня.

Напомним, осенью специалисты фиксировали загрязнение воды в реках Сейм и Десна на территории Сумской, Черниговской и Киевской областей. На фоне этого в Киеве стали больше проверять качество воды и подготовились к чрезвычайным ситуациям.

Как стало известно, вода в реках была загрязнена из-за сброса нечистот сахарным заводом в российском городе Теткино.