В Днепре и части области исчезло водоснабжение: что произошло
В Днепре и части Днепропетровской области во вторник, 15 октября, частично исчезло водоснабжение. Причиной стали ремонтные работы, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит сообщение главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука в Telegram.
Сегодня на Аульском водоводе проводятся ремонтные работы. В связи с этим возможны временные перебои с водоснабжением. В частности, в населенных пунктах Каменское и Верхнеднепровск.
Он также предупредил о перебоях с водой в части Днепра.
"Прошу вас заранее позаботиться о запасе питьевой воды. Все соответствующие специалисты работают над устранением неполадок", - отметил Лукашук.
По словам главы Днепропетровского облсовета, поставки воды возобновят до конца дня.
Напомним, осенью специалисты фиксировали загрязнение воды в реках Сейм и Десна на территории Сумской, Черниговской и Киевской областей. На фоне этого в Киеве стали больше проверять качество воды и подготовились к чрезвычайным ситуациям.
Как стало известно, вода в реках была загрязнена из-за сброса нечистот сахарным заводом в российском городе Теткино.