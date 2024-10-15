Гетманцев рассказал, во сколько обходится бюджету теневая экономика

В Украине в начале этого года в тени находилось 500 млрд. грн. не задекларированных налогов. После проделанной работы может быть где-то 420-430 млрд. грн, сообщает Экономическая правда.

Об этом в интервью ЭП рассказал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"Мы считаем, что в тени примерно половина экономики, но есть отрасли, например, торговля, где 60-70%" , - отметил Гетманцев.

По его словам, если сравнить поступления от НДС за 8 месяцев 2021 с поступлениями за аналогичный период 2024 года, то они выросли на 73%. Это значительно превышает инфляцию, а с учетом падения экономики – абсолютно нормальные цифры.

"На 14,2% у нас увеличилась налоговая эффективность – это показатель, позволяющий нам рассчитать, сколько на объем налогооблагаемых операций уплачивается сумма НДС. Для алкоголя налоговая эффективность в 2021 году составила 5,1%, а на сегодняшний день – 7%. В абсолютных цифрах – это плюс 1,2 миллиарда за 8 месяцев года. Выручка легальных алкогольных напитков выросла на 28%" , - рассказал депутат.

Он также отметил, что на прошлой неделе Верховная Рада проголосовала за законопроект, устанавливающий гарантированное налоговое обязательство для спиртовых заводов исходя из их мощности, а не из того, сколько они спирта производят.

"Из горючего мы имеем плюс 5,1 миллиарда гривен или плюс 45% по сравнению с 2023 годом. Из игорного бизнеса поступления в 2021 году составляли 204 миллиона, в 2022 году – 730,9 миллиона, за 8 месяцев 2023 – 5,6 миллиарда, а за 8 месяцев 2024 – 11,7 миллиарда. Сейчас уже 13,5 миллиарда. Это ярко демонстрирует, сколько "тень" стоит государству" , – отметил Гетманцев.

По его данным, выручки по РРО по ювелирному бизнесу в Украине выросли на 67,8% в августе 2024 года до января 2024 года.

"Очень показательная цифра – вендинговые машины – плюс 350%. Они полностью были в тени. Однако тень – это не только теневой бизнес, но и чиновники, правоохранители, питающиеся этой тенью. Это клановая система, которая формировалась 30 лет, которая управляла государством" , – рассказал Гетманцев.

Он также привел еще одни данные – по выручке электроники.

"По электронике – плюс 34% с начала года и 157,7% роста поступлений НДС (год до года). Мы делали заслушивание на комитете, и к нам пришли сети Ябко, Яблоко и другие. И они вполне серьезно сказали: "Смотрите, раньше рынок работал так. Нам нужна дорожная карта от государства, как выйти из этого". Они уверены, что они все правильно делают, но им нужны какие-то переходные периоды, чтобы работать "в белую". И это на третьем году войны" , – отметил Гетманцев.

Напомним:

Верховная Рада вынуждена была повысить налоги "задним числом" из-за "исключительности обстоятельств".