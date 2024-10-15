Министры обороны стран НАТО обсудят прогресс в поддержке Украины

Несмотря на перенос встречи лидеров в формате Рамштайн, главы оборонных ведомств НАТО встретятся в Брюсселе на этой неделе, где рассмотрят текущее состояние выполнения обязательств партнеров Украины по поставкам систем вооружения. Об этом рассказал старший представитель НАТО в Украине Патрик Тернер, сообщает Укринформ.

"Мы очень внимательно следим за развитием событий (о состоянии текущей военной помощи Альянса Украине – ред.), и я уверен, что это и другие обязательства в ключевых приоритетных областях будут пересмотрены на этой неделе на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе, в которой Примет участие министр обороны Украины Рустем Умеров, в рамках встречи Совета Украина-НАТО. Как известно, встречу в формате "Рамштайн" пришлось перенести. Стороны будут рассматривать наши позиции по системам ПВО и другим приоритетам" , - сообщил Тернер.

Дипломат заявил, что и на Вашингтонском саммите, и впоследствии договорились сделать общими усилиями многие вещи.

"В верхней части этого списка мер, составленного в Вашингтоне, было коллективное обязательство членов Альянса предоставить Украине в этом году военную помощь минимум на 40 миллиардов евро" , – заявил дипломат.

Он напомнил, что для координации помощи Украине в Висбадене был начат Центр помощи НАТО для Украины в сфере безопасности и обучения (NSATU), выразив надежду, что в течение нескольких месяцев Центр заработает в полную силу.