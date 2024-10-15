В МИД Финляндии предупредили о "реальной усталости" на Западе от войны в Украине

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен предупреждает об опасности все большей усталости западных государств от помощи Украине. Заявление Валтонен приводит издание Financial Times, сообщает Европейская правда.

По словам главы финской дипломатии, западные государства все больше устают в своей поддержке Украины и все чаще надеются на какую-то форму решения конфликта.

Некоторые западные чиновники начали в частном порядке обсуждать пути достижения прекращения огня, несмотря на то, что войска Путина оккупировали около пятой части территории Украины.

"Она реальна. И она растет" , – сказала Валтонен об усталости Запада.

Министр отметила, что конфликт на Ближнем Востоке отвлекает внимание и ресурсы, и, что он доминировал в дискуссиях на недавней сессии Генассамблеи ООН в прошлом месяце.

"Эти два конфликта, конечно, очень тесно связаны, но для нас, европейцев, было бы важно осознать, что если мы позволим России победить в Украине, то, по сути, мы подорвем доверие к нашему сдерживанию" , – сказала она.

"Поддержка Украины есть, но насколько она достаточна? Вот в чем вопрос" , – добавила Валтонен.

Валтонен считает, что западные страны должны усилить санкции, чтобы нанести ущерб российской экономике, в частности, "теневому флоту" нефтяных танкеров.