Запрет церквей, связанных с РФ, поддерживают 80% украинцев – опрос

Абсолютное большинство украинцев (80%) поддерживают принятие закона, позволяет запрещать деятельность религиозных организаций, связанных с Россией.﻿ Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Не поддерживают закон 16%, а еще 4% не определились со своим мнением.

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, актуальность проблемы сотрудничества с Россией проявляется и в вопросе запрета религиозных организаций, связанных с агрессором.

"Мы видим, что абсолютное большинство украинцев одобрительно отнеслись к этому закону. Хотя мы не спрашивали прямо о запрете УПЦ МП (и сам закон не касается исключительно УПЦ МП), предварительные опросы КМИС показывали, что большинство украинцев поддерживают запрет деятельности Московского патриархата в Украине" , – сказал социолог.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос в течение 20 сентября - 3 октября 2024 среди 2004 респондентов. В выборку не включались жители территорий, временно не контролируемые властями Украины.

В сентябре 2024 года Верховная Рада приняла закон, разрешающий при определенных условиях запрещать деятельность тех организаций, которые связаны с Россией.

По данным опроса КМИС, большинство украинцев (61%) поддерживают идею того, чтобы в Украине существовала только одна Православная церковь. Не поддерживают – 16%, а для еще 20% этот вопрос равнодушен.

На вопрос, кто из иерархов лучше отвечает должности главы единой Православной церкви, однозначное лидерство сохраняет Епифаний - 50% всех респондентов хотели бы видеть его во главе единой Православной Церкви (76% среди тех, кто определился со своим мнением).