В Чернигове начался отопительный сезон: когда начнут подавать тепло в жилые дома

Во вторник, 15 октября, отопительный сезон начался в Чернигове. Тепло начали подавать в учреждения социальной инфраструктуры – образования и медицины, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение исполняющего обязанности Черниговского городского головы, секретаря городского совета Александра Ломако.

Уже в среду, 16 октября, тепло обещают начать подавать в жилые дома. Александр Ломако отмечает, что в городе около 1300 многоэтажек и для подачи теплоносителя понадобится несколько дней.

Теплоснабжающие предприятия призывают жителей обращаться в аварийные службы в случае проблем с подачей тепла, начиная с понедельника, 21 октября. Контактные телефоны можно найти на платежных квитанциях.

Он также отмечает, что при подготовке к сложному отопительному сезону все объекты теплогенерации снабжены альтернативными источниками питания. Также идет установка когенерационных установок на определенных объектах, что позволит повысить надежность поставки тепла. Часть котельных и тепловых пунктов уже подключена к двум линиям электропередач.

Ранее сообщалось, что в Украине во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление. Согласно действующему закону, стоимость газа для населения не может превышать уровень февраля 2022 года. Компания "Нафтогаз Украины" поставляет газ 12,4 млн. потребителей по цене 7,96 грн за кубометр.

Мораторий продлится до 2024 года, однако, по прогнозам Национального банка, с 2025 года возможна постепенная корректировка тарифов. В то же время, за прошлый год тарифы на другие коммунальные услуги, в частности электроэнергию, выросли на 63,6%.

Также мы писали, когда начнется отопительный сезон в разных регионах страны. В большинстве регионов заявляют, что отопление будет включено после того, как средняя температура воздуха в течение трех суток подряд не будет повышаться выше +8°C.

Однако в последние несколько дней в Украине существенно снизилась температура воздуха и отопление уже начали включать во многих городах страны. Так, в понедельник, 14 октября, отопительный сезон начали в Борисполе, также отопление начали включать в Виннице.