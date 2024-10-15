Чехия ужесточает контроль за туристами: новые ограничения

Чехия вводит новые ограничения для туристов, включая запрет на организованные походы по барам и ужесточает правила аренды жилья, пишет Владислава Ткаченко, РБК-Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Местная власть чешской столицы решила принять строгие меры против шумных туристов, запрещая экскурсионные походы по барам с 22:00 до 6:00. Этот шаг направлен на улучшение качества жизни местных жителей и поддержание порядка в ночное время.

Запрет, который был объявлен в понедельник, окажет значительное влияние на туристическую отрасль, так как Прага известна как один из крупнейших европейских центров ночной жизни. Однако власти надеются, что это решение поможет сократить количество беспорядков и улучшить состояние города.

Новая система аренды

Кроме того, власти Чехии также работают над ограничениями в сфере краткосрочной аренды жилья, чтобы справиться с высокими ценами на жилье и нехваткой для местных жителей. Новый закон, одобренный правительством в августе, позволит муниципалитетам устанавливать ограничения на количество доступного жилья для аренды через платформы, такие как Airbnb.

Согласно новому закону, ожидается введение более строгих правил для краткосрочной аренды, включая требования по регистрации собственности и оплате налогов. Владельцы недвижимости будут обязаны регистрировать своих гостей и предоставлять соответствующую информацию через новую платформу eTurista.

Ожидается, что эта мера поможет снизить конкуренцию между туристами и местными жителями на рынке недвижимости, а также увеличить контроль за арендными сделками. Чиновники оценивают, что от 40% до 70% бронирований на платформах онлайн-аренды не регистрируются, что может привести к потере налогов на сумму почти 32 млн евро в год.

Закон может вступить в силу в июле 2025 года. Прага надеется улучшить условия для жизни местных и сделать город более привлекательным как для туристов, так и для инвесторов.

Напомним,что в Чехии изменили условия продления временной защиты для беженцев, имеющих визы в Канаду или Великобританию. Теперь наличие канадских и британских виз не препятствует продлению временной защиты для беженцев в Чехии.

Кроме того,согласно последним данным, две трети беженцев из Украины планируют остаться в Чехии и после завершения временной защиты. Это больше на 20% по сравнению с прошлым годом.