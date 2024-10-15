В Украине стартует экспериментальный проект по онлайн-рекрутингу в "Дії"

Правительство согласовало предложение Министерства цифровой трансформации о запуске экспериментального проекта по рекрутингу граждан Украины в электронной форме. Об этом заявил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщает Лига.Бизнес.

Проект будет длиться два года, и участие в нем смогут принять украинцы от 18 до 55 лет, которые не проходят военную службу и не находятся под мобилизацией.

Новый механизм рекрутинга позволит выбирать воинскую часть и специальность, а также подавать заявление на контрактную службу через портал "Дия", включая мобильное приложение.

Напомним, в сентябре Минобороны анонсировало, что сервис рекрутинга в мобильном приложении для призывников, военнообязанных и резервистов "Резерв+" станет доступен в октябре.

В Минобороны заявляли, что в среднем ежемесячно в Украине в армию рекрутируют более 6000 человек.