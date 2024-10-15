Продажи электромобилей в мире выросли более чем на 30% в сентябре

Мировые продажи полностью электрических (BEV) и гибридных авто (PHEV) выросли на 31% в сентябре 2024 года, потому что Китай превзошел рекордные продажи августа, а Европа возобновила рост. Об этом говорится в сообщении компании по исследованию рынка Rho Motion, сообщает Лига.Бизнес.

Продажи электромобилей – как полностью электрических (BEV), так и гибридных (PHEV) – достигли 1,7 млн. в сентябре 2024 года по всему миру.

Продажи в Китае в прошлом месяце подскочили на 47,9% и достигли 1,12 млн автомобилей, тогда как в США и Канаде они выросли на 4,3% до 150 тысяч.

В Европе продажи электромобилей выросли на 4,2% – до 300 000 единиц.

Rho Motion ожидает, что продажи электромобилей в Европе достигнут 3,78 млн. единиц в 2025 году и 9,78 млн. единиц в 2030 году.

Китайские автопроизводители стремятся увеличить свои продажи в ЕС, невзирая на импортные пошлины до 45% и на фоне охлаждения мирового спроса на электромобили.