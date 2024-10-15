Украину не лишат возможности импорта электроэнергии из Европы - заявление

Сертификация "Укрэнерго" как независимого оператора не помешает импорту электроэнергии из ЕС зимой.﻿ Об этом говорится в письме Энергетического сообщества, сообщает Экономическая правда.

Сертификация национальной энергетической компании "Укрэнерго" как независимого оператора системы передачи, начатая еще до войны, продолжается с целью гармонизации управления предприятием со стандартами Европейского Союза.

Отмечается, что некоторые заявления, что этот процесс может повлиять на способность Украины импортировать электроэнергию из ЕС в зимний период, являются ошибочными.

"Импорт энергии для Украины является важным для обеспечения надежного энергоснабжения, особенно в холодный сезон, когда доступ к электроэнергии является жизненно необходимым для основных услуг и благосостояния населения" , - говорится в сообщении.

Внутреннее письмо Секретариата Энергетического сообщества, адресованное Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики (НКРЭКУ), было использовано для распространения недостоверной информации, добавили в сообществе.

"Наша задача остается поддержка энергетической устойчивости Украины через практические меры, включая увеличение импорта электроэнергии и ремонт инфраструктуры" , - подытожили в письме.

Ранее, Секретариат Энергетического сообщества предупредил Украину об угрозе потери "Укрэнерго" сертификации на соответствие европейским стандартам, что означает угрозу потери импорта электроэнергии из Европы.

