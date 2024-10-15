Чехия вернет в РФ посла, которого отозвали из-за вторжения в Украину

Новым послом Чехии в Москве станет Даниэль Коштовал, бывший заместитель министра обороны, сообщает Европейская правда.

Новый посол должен вступить в должность в первые месяцы 2025 года. Предыдущий посол Чехии в России Витезслав Пивонька покинул свой пост в конце мая.

"Послы в России имеют ключевые страны, которые являются стратегическими союзниками Чешской Республики – Великобритания, Франция, Германия или Соединенные Штаты Америки. Я желаю послу много сил в этой сложной миссии ", – сказал министр иностранных дел Ян Липавский.

Коштовал уже получил согласие от принимающей страны, так называемый агреман.

Коштовал работает в Министерстве иностранных дел с 1996 года на должностях директора департамента политики безопасности, директора департамента Северной и Восточной Европы и генерального директора по вопросам неевропейских стран. В 1998-2002 годах работал в Постоянном представительстве Чешской Республики при Североатлантическом альянсе (НАТО).

С 2003 по 2006 год он уже работал в посольстве в Москве, а затем в посольстве в Вашингтоне.

В 2013 году стал первым заместителем министра обороны. Впоследствии, до конца 2018 года, был заместителем министра обороны по вопросам стратегии, внешних отношений и планирования, а затем по вопросам вооружений и закупок.

С 2018 года посол Пивонька работал в России, но с 2022 года он находится в Праге, и Чехия с тех пор представлена дипломатами низшего уровня. Посольство сейчас возглавляет временный поверенный в делах Ян Ондржейка.

Чешская Республика имеет напряженные дипломатические отношения с Россией с 2021 года после того, как чешские спецслужбы и следователи обнаружили, что агенты российских спецслужб были причастны к взрывам на складах боеприпасов во Врбетицах в Злинском крае в 2014 году. Количество российских дипломатов в Чехии снова уменьшилось после российского вторжения в Украину два года назад. В прошлом году в посольстве России в Праге работало шесть дипломатов.